Второго ребенка с подозрением на коронавирус госпитализировали в Екатеринбурге

21.02.2020, 16:19, Новости дня

В Екатеринбурге суд принудительно госпитализировал второго ребенка с подозрением на коронавирус, девочка прибыла с китайского курортного острова Хайнань.

«Второй иск тоже удовлетворен. Это ребенок из той же семьи, двухлетняя девочка», – сообщили в пресс-службе Кировского райсуда города, передает РИА «Новости».

Второго ребенка поместили в стационар до 26 февраля.

В суде объяснили, что семья с детьми вернулась из города Санья на Хайнане 2 февраля. Через 11 дней из поликлиники, к которой прикреплены дети, сообщили, что одна из девочек имеет признаки ОРВИ. Родителям выдали постановление о госпитализации девочки, его изоляции и обязательном медосмотре до 14 февраля, но мать девочки отказалась от взятия анализов и подписала отказ от госпитализации.

Роспотребнадзор подал в суд, чтобы принудить родителей выполнить санитарно-профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что девочку из той же семьи также принудительно госпитализировали по решению суда.

До этого в Санкт-Петербурге решили наказать врачей, которые взяли биоматериал ребенка на анализ на коронавирус без согласия его родителей.



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