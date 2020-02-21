Стало известно местонахождение тральщика «Черкассы», последнего украинского корабля, захваченного в ходе аннексии Крыма

21.02.2020, 16:18, Новости дня

Минный тральщик Военно-морских сил Украины «Черкассы», экипаж которого в марте 2014 года дольше всего сопротивлялся попыткам захвата российским спецназом в Крыму, пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая. Об этом 21 февраля сообщил проект «Крым.Реалии».

Рядом с ним стоят еще три захваченных Россией украинских корабля: тральщик «Чернигов», корветы «Луцк» и «Тернополь».

На видеокадрах из Севастополя бывший командир минного тральщика Юрий Федаш опознал свой корабль и отметил, что захваченный плавсостав «находится в неухоженном состоянии».

«Круги поснимали, видно, что с того времени не красили», – прокомментировал Федаш.

В ходе оккупации Крыма 21 марта 2014 года российское командование предъявило экипажу «Черкасс» ультиматум и потребовало сдаться. Федаш отказался выполнять приказ о сдаче корабля и спуске украинского флага. Тральщик предпринял безуспешную попытку выйти из заблокированного россиянами озера Донузлав.

25 марта 2014 года после двухчасового штурма российский спецназ захватил тральщик.

Всего в Крыму до марта 2014 года находились 21 корабль ВМС Украины и 50 вспомогательных судов. Несколько единиц утилизировали в начале марта 2014 года по решению Министерства обороны Украины. Остальные остаются в пунктах базирования Черноморского флота РФ.

11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

27 февраля 2020 года в украинский прокат выходит фильм «Черкассы» – о последнем украинском корабле в Крыму.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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