МИД Украины проверяет информацию об изоляции в Брянске украинцев с поезда «Киев – Москва»

21.02.2020, 16:18, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины проверяет появившуюся информацию об изоляции на карантин в Брянске (РФ) граждан Украины, которые ехали в поезде «Киев – Москва». Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе украинского МИД 21 февраля.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в вагоне, который отцепили в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой, кроме нее был еще 21 человек, 13 из которых – граждане Украины, шесть – граждане РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады.

В ГПСУ отметили, что вагон находится в обсервации, но пока неизвестно, где именно.

Пресс-служба отметила, что гражданка Китая пересекла границу Украины 20 февраля.

«Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина также не выглядела. Добавим, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызывало. От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений», – говорится в сообщении.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области РФ Людмила Трапезникова 21 февраля сообщила, что китаянку с температурой 38º сняли с поезда в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.

«Укрзалізниця» в координации с Центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась к российской стороне за официальной информацией о ситуации с поездом «Киев – Москва». Вагон поезда отцепили.