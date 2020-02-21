Китайские ученые: Коронавирус может передаваться через фекалии

21.02.2020, 16:13, Новости дня

Новый коронавирус SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность в стуле человека, говорится в отчете Центра контроля и профилактики заболеваний Китая, сообщает LiveScience. Это значит, что существует высокий риск его передачи фекально-оральным путем.

Ученые считают, что передача вируса только воздушно-капельным путем не может полностью быть ответственным за все случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«У этого вируса существует много путей передачи, которые могут частично объяснить его массовую передачу и скорость распространения», — говорится в отчете.

В связи с этим Центр контроля и профилактики заболеваний Китая рекомендует часто мыть руки, дезинфицировать поверхности, поддерживать на хорошем уровне личную гигиену, не есть сырую пищу, кипятить воду перед употреблением.

Ранее в другом исследовании ученые смогли обнаружить новый коронавирус в крови пациента и в анальных мазках. Но эта работа не доказывала, что он может сохраняться живым в фекалиях и, следовательно, было слабым доказательством его фекально-орального распространения.



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