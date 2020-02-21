Певица Валерия решила создать женскую политическую партию

21.02.2020, 16:12, Новости дня

Певица Валерия планирует создать политическую партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Пригожина, Валерии ничего не мешает создать партию «Сильные женщины», передает «Фонтанка.ру». 

«Думаем удивить вас этим к 2021 году. Здесь вопрос идет о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. РФ нужен этот баланс», – уверен Пригожин. 

По его словам, в Госдуме Валерия станет союзницей депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной, которая разрабатывает законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». 

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Напомним, в РФ в настоящее время обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве. 

Принятие закона о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% россиян, против выступают лишь 7%.

Телеведущий Владимир Познер категорично высказался о законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия, назвав его «слишком мягким». 



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