Дочь Кадырова представит новую коллекцию одежды в Париже

21.02.2020, 16:12, Новости дня

Модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, 25 февраля представит в Париже коллекцию одежды «История любви» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны», сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Вечер чеченской моды посвящен 10-летию бренда. «Дефиле пройдет под музыку композиторов ЧР, которую исполнят симфонический оркестр Чеченской государственной филармонии им. Шахбулатова и оркестр чеченских народных инструментов», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Кроме того, на мероприятии будут представлены картины чеченских художников второй половины XX века. На вечере выступят хореографические коллективы и мужская хоровая капелла «Илли».

По словам Кадыровой, цель ее модного дома – «рассказать о чеченской культуре миру и о мировой и европейской культуре – людям в Чеченской Республике».

Firdaws был основан супругой главы ЧР Медни Кадыровой в 2009 году, с 2016 года компанию возглавляет, старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Айшат Кадырова якобы открыла магазин эротического женского белья и интимных аксессуаров в Грозном. Позже в ЧР назвали эту информацию «гнусной клеветой».

В 2017 году в московском парке «Зарядье» состоялся показ коллекции женской одежды и аксессуаров Firdaws.