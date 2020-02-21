Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

21.02.2020, 16:06, Новости дня

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку. 35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.

По данным "Интерфакса", прокуратура просила для мужчины пять лет и пять месяцев лишения свободы, а для женщины – четыре года, а также штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее 21 февраля сообщалось, что истязавший ребенка отчим публично попросил прощения. Перед этим он и его гражданская жена дали признательные показания в зале суда.

Показания пострадавшего восьмилетнего ребенка в суде зачитал обвинитель, поскольку психологи были против присутствия мальчика на заседаниях.

"Он бил меня ремнем, заставлял стоять на коленях на гречке и делать массаж ног и спины, – признался мальчик. – Мне кажется, что мама любит дядю Сережу больше, чем меня. И еще она попросила меня сказать, что я все придумал".

Из-за истязаний отчима школьнику потребовалась медицинская помощь. В отношении родителей были возбуждены дела об истязании, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мальчик в данный момент находится в интернате, с ним работают психологи.



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