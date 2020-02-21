Дубль Холанда оценили. Норвежец – игрок недели Лиги чемпионов

21.02.2020, 16:06, Новости дня

Нападающий футбольной сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назван лучшим игроком первой игровой недели в Лиге чемпионов. Как уже сообщали Вести.Ru, в матче 1/8 финала против французского "Пари Сен-Жермен" (2:1) 19-летний форвард сделал голевой дубль.

На звание лучшего футболиста первой недели также претендовал французский голкипер лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис, который сделал в игре против немецкого "РБ Лейпциг" (0:1) несколько отличных спасений, а пропустил только с 11-метрового штрафного. Кроме них на звание претендовали защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди и полузащитник итальянской "Аталанты" Ханс Хатебур.

Everyone's talking about Haaland! 🙌

🥇 @ErlingHaaland ⚽️⚽️#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/7Htb0ALA4B

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2020



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