СВР сообщила об американской компрометирующей кампании

21.02.2020, 16:06, Новости дня

Американские спецслужбы развернули масштабную кампанию в странах Восточной Европы по компрометации политических и общественных деятелей, которые выступают за развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений с Москвой, предупредил глава пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов. По данным СВР, эпицентром такой кампании на Балканах уже стала Болгария.

Здесь регулярно инсценируются "шпионские" скандалы с выдворением российских дипломатов, говорится в релизе российской внешней разведки. Особую активность в этих надуманных историях проявляет вице-спикер Народного собрания (болгарского парламента) Валерий Симеонов.

Американские спецслужбы сфальсифицировали информацию о главной теме встречи 10 февраля 2020 года директора СВР Сергея Нарышкина с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Якобы на ней преимущественно обсуждалась судьба болгарского бизнесмена Васила Божкова. Эти "сенсационные" слухи в СВР назвали уткой и проявлением больного воображения. Божкова задержали в Объединенных Арабских Эмиратах по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях.

Первоисточником этих "сенсационных" сведений, заявили в СВР после проведенного расследования, был представитель спецслужб Болгарии в одной из стран Ближнего Востока, работа которого против российских интересов контролируется и поощряется американцами и ЦРУ.

Визит главы СВР Сергея Нарышкина в ОАЭ состоялся 11-12 февраля 2020 года. По информации представителя российской внешней разведки, разговор касался исключительно международных проблем в сфере безопасности, а также двустороннего сотрудничества.