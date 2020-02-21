В Украину не пропустили пропагандистов РФ, которые ехали с лекциями

21.02.2020, 16:06, Новости дня

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны трех граждан России, которые ехали читать лекции. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что один россиянин, 1985 года рождения, прилетел из Минска и заявил, что он прибыл по приглашению неназванной организации для проведения тренинга. Пограничники выяснили, что лектор сотрудничает с политсилами РФ, баллотировался от партии ЛДПР Владимира Жиирновского в Московскую думу, а также является экспертом в сфере кибервойн.

Кроме того, он читал лекции в оккупированном Крыму и был награжден медалью «Участник шествия «Бессмертный полк». Мужчине запретили въезд в Украину на три года.

Второй россиянин, 1986 года рождения, также прибыл из Минска для проведения лекций по продвижению контента в соцсетях. Он тоже незаконно посещал Крым, за что ему запретили въезд в Украину на три года.

Не пустили в Украину и россиянку 1980 года рождения, которая тоже прилетела из Минска для проведения лекций. Пограничники установили, что она занимала должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В январе СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более пяти тысячи россиян.

С июня 2015 въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, которое выдает Государственная миграционная служба, отмечает ГМС.