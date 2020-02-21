Генсек НАТО против идеи Макрона создать европейскую систему ядерного сдерживания

21.02.2020, 16:06, Новости дня

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против идеи президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую систему ядерного сдерживания. Генсек пояснил, что необходимую защиту уже предоставляет НАТО: есть общие структуры командования, общие доктрины, проводятся совместные учения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Помимо прочего, Столтенберг призвал Францию присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция сокращает свой ядерный арсенал до 300 боеголовок. Президент уверен, что этот шаг позволяет Франции требовать того же от других стран-обладателей оружия массового поражения.

Макрон добавил, что стратегически силы Франции служат исключительно для обороны. Также он призвал другие страны сыграть роль в системе ядерного сдерживания и принять участие в соответствующих учениях вооруженных сил Франции.



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