В РФ стартовал конкурс «Письмо солдату. О детях войны»

21.02.2020, 16:05, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова дала старт общероссийскому конкурсу «Письмо солдату. О детях войны». Конкурс посвящен 75-летию Победы.

Кузнецова сообщала, что конкурс «Письмо солдату» стартует 21 февраля и продлится до лета: школьники со всей страны смогут написать памятные письма ветеранам Великой Отечественной войны и действующим военнослужащим, передает РИА «Новости».

«Четвертый фестиваль «Письмо солдату» считается открытым… Благодаря сегодняшней встрече, это можно будет сделать (написать письмо), и мы обязательно постараемся 9 мая передать им (ветеранам) эти письма», – сказала Кузнецова в Музее Победы, где проходит выставка, посвященная детям войны.

Также она рассказала журналистам, что четыре года назад, когда этот конкурс был задуман, никто не ожидал, что в нем примет участие столько детей. «Сегодня эти письма могут получить не только в воинских частях, куда мы обычно отвозили наши письма и видели, как их читают солдаты. Теперь мы планируем передать эти письма к 9 мая тем людям, которые родились во время войны», – сказала омбудсмен.

Она отметила, что «важно сегодня в мире гаджетов и высоких технологий не забывать о том, что такое могли пережить дети, такое могло затронуть детские сердца».

По ее словам, конкурс начался с нескольких сотен писем. «И сейчас мы можем говорить о том, что более 20 тыс. детских писем дошли до своих адресатов. Но самое интересное, что мы сейчас начинаем получать обратную связь. Военные рассказывают о том, какие у них были эмоции после того, как они получили письмо от простого школьника», – поделилась Кузнецова.



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