У покинувшего круизный лайнер в Японии израильтянина нашли коронавирус

21.02.2020, 16:05, Новости дня

Один из 11 израильтян, вернувшихся из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess, оказался заражен коронавирусом, пишут СМИ.

Первоначально анализы всех 11 израильтян, прибывших на родину, показали отрицательный результат, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, лайнер покинули восемь россиян, их планируется отправить в Россию. Ранее сообщалось о смерти двух пассажиров Diamond Princess.