У покинувшего круизный лайнер в Японии израильтянина нашли коронавирус

21.02.2020, 16:05, Новости дня

Один из 11 израильтян, вернувшихся из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess, оказался заражен коронавирусом, пишут СМИ.

Первоначально анализы всех 11 израильтян, прибывших на родину, показали отрицательный результат, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, лайнер покинули восемь россиян, их планируется отправить в Россию. Ранее сообщалось о смерти двух пассажиров Diamond Princess.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Гончарук заявил, что с 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы

07.02 / Радио Свобода: пенсионера обвиняют в госизмене за то, что он торговал в Китае смазками для оружия

20.02 / Дело Стоуна: судья готовится вынести приговор

16.12 / Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

29.01 / Депутат Госдумы допустил изменение подотчетности Центробанка

30.12 / Hill — американский ВПК «обленился» и боится соперничества с Китаем

05.12 / Школьника ударили стулом по голове под Омском

20.02 / «Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

29.12 / Газпром и «Нафтогаз» пока не смогли согласовать текст договора

13.02 / На Донбассе задержали боевика, он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика