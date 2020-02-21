Осужденного в Беларуси на 5,5 лет за организацию проституции священника после экстрадиции в Россию отпустили

21.02.2020, 16:04, Новости дня

В России отменили приговор осужденному в Беларуси священнику Николаю Кирееву за попытку организации проституции. Выборгская епархия Русской православной церкви назвала предъявленные ему обвинения ложными. Позже Ленинградский суд уточнил, что приговор Кирееву был отменен.

Священника освободили из-под стражи в России, куда его экстрадировали в августе 2019 года.

Киреев был арестован, признан виновным в покушении на организацию проституции и осужден в 2017 году в Беларуси. Там он провел в колонии усиленного режима 2,5 года. В августе 2019 года его экстрадировали в Россию.

По версии следствия, священник пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебской области – 20 и 30 лет. Он якобы переписывался с ними через интернет на протяжении пяти месяцев. Довести свой умысел до конца Киреев не смог, так как его и женщин задержали на витебском вокзале при посадке в поезд до Санкт-Петербурга.

Позже выяснилось, что подобная попытка у Киреева была не первая. Таким же образом зимой 2017 года он вербовал женщин из Гомельской области Беларуси. Однако тогда посредницу священника задержали перед посадкой в поезд «Гомель – Санкт-Петербург». Женщину осудили на пять лет лишения свободы, и в колонии она увидела сюжет о задержании Киреева в Витебске. В нем она узнала своего подельника.

Николай Киреев вину не признал.

Ленинградский областной суд пересмотрел апелляционную жалобу на решение Всеволожского городского суда, признавшего решение суда Беларуси законным в рамках процедуры передачи осужденного, и решил, что в действиях Киреева нет состава преступления. В России уголовная ответственность наступает при подготовке тяжких и особо тяжких преступлений, а организация проституции относится к преступлениям средней тяжести. Таким образом суд заключил, что «в соответствии с нормами законодательства РФ, в действиях Киреева состав преступления отсутствует», сообщает «Интерфакс».