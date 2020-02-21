Осужденного в Беларуси на 5,5 лет за организацию проституции священника после экстрадиции в Россию отпустили

21.02.2020, 16:04, Новости дня

В России отменили приговор осужденному в Беларуси священнику Николаю Кирееву за попытку организации проституции. Выборгская епархия Русской православной церкви назвала предъявленные ему обвинения ложными. Позже Ленинградский суд уточнил, что приговор Кирееву был отменен.

Священника освободили из-под стражи в России, куда его экстрадировали в августе 2019 года. 

Киреев был арестован, признан виновным в покушении на организацию проституции и осужден в 2017 году в Беларуси. Там он провел в колонии усиленного режима 2,5 года. В августе 2019 года его экстрадировали в Россию. 

По версии следствия, священник пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебской области – 20 и 30 лет. Он якобы переписывался с ними через интернет на протяжении пяти месяцев. Довести свой умысел до конца Киреев не смог, так как его и женщин задержали на витебском вокзале при посадке в поезд до Санкт-Петербурга. 

Позже выяснилось, что подобная попытка у Киреева была не первая. Таким же образом зимой 2017 года он вербовал женщин из Гомельской области Беларуси. Однако тогда посредницу священника задержали перед посадкой в поезд «Гомель – Санкт-Петербург». Женщину осудили на пять лет лишения свободы, и в колонии она увидела сюжет о задержании Киреева в Витебске. В нем она узнала своего подельника. 

Николай Киреев вину не признал. 

Ленинградский областной суд пересмотрел апелляционную жалобу на решение Всеволожского городского суда, признавшего решение суда Беларуси законным в рамках процедуры передачи осужденного, и решил, что в действиях Киреева нет состава преступления. В России уголовная ответственность наступает при подготовке тяжких и особо тяжких преступлений, а организация проституции относится к преступлениям средней тяжести. Таким образом суд заключил, что «в соответствии с нормами законодательства РФ, в действиях Киреева состав преступления отсутствует», сообщает «Интерфакс».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Ахметов купил один из самых дорогих особняков в мире

30.12 / Россельхознадзор введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

20.12 / «Европейская солидарность» потребовала от Зеленского реакции на слова Путина об «исконно русских территориях»

28.12 / Посла РФ в Польше вызвали в МИД после высказываний Путина

30.01 / Премьера Чувашии отправили под суд за оскорбление депутата Госсовета республики

05.12 / Россия приостановила перепрофилирование иранского завода для медицинских целей

05.02 / Военных после эвакуации россиян из Уханя отправят на углубленное обследование

30.01 / В Нижнем Новгороде таксист выкинул из машины пассажирку и избил ее

02.02 / Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

24.12 / Шойгу отчитался о сбитых в Сирии вражеских целях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика