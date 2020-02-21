За три года в России умерли 80 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян

21.02.2020, 16:04, Новости дня

За три года в России зафиксировано 300 тысяч случаев заражения ВИЧ-инфекцией, умерли 80 тысяч россиян. Такие данные во время круглого стола в Госдуме 21 февраля озвучил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Покровский не согласился с позицией Минздрава о том, что ситуация с заражением ВИЧ в России стабилизировалась и имеет тенденцию к снижению. «Это совсем не так», – сказал академик, добавив, что если бы он с этим согласился, то не стоило бы собираться, пишет Радио Свобода.

Покровский отметил, что для антиретровирусной терапии ВИЧ государство закупает устаревшие препараты, дающие множество побочных эффектов. Он призвал увеличить выделяемые средства из бюджета на закупку лекарств, чтобы пациенты получали современное лечение. Сейчас, по словам главы центра по борьбе со СПИДом, на профилактику выделяется 180 млн рублей в год на всю Россию. Академик считает, что нужна сумма в сто раз больше.

В то же время, по данным Роспотребнадзора, темпы инфицирования ВИЧ в России в 2019 году снизились на 7,5%, а темпы смертности – почти на 9%. Всего в 2019 году в России проживало больше миллиона граждан с диагнозом ВИЧ-инфекция. За весь период наблюдения, по данным ведомства, умерли 355 тысяч человек, из них 33,5 тысячи – в 2019 году. Эти цифры критикуют многие эксперты, считая их заниженными.