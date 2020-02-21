Максим Фадеев заступился за Алсу после ее признания в покупке голосов для дочери на «Голосе»

21.02.2020, 16:04, Разное

Максим Фадеев встал на защиту Алсу, которая признается, что купила голоса для победы дочки Микеллы на шоу «Голос. Дети». Продюсер просит всех остановиться и «не терзать девочку».

Максим Фадеев в беседе с журналистами сказал, что считает юную исполнительницу несчастной. Шоумен призывает представителей СМИ не беспокоить родственников артистки. Продюсера не интересуют результаты голосования, но разговоры о дочери Алсу приносят неприятности семье. Особенно волнуются дедушки и бабушки юной вокалистки. Также Максим Фадеев сообщил, что правилами «Первого канала», где показывали шоу, позволялось голосование за одного кандидата 20 раз с одного номера телефона.

Напомним, раньше в шоу Ксении Собчак Алсу сообщила, что платила за голоса, которые нужны были для победы ее дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети». Певица отправила в пользу наследницы 40 сообщений, воспользовавшись разными телефонами.