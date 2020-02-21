На видео попала аварийная посадка горящего самолета в США

21.02.2020, 16:04, Разное

В США на взлетно-посадочную линию аэропорта в городе Дейтон-Бич приземлился самолет без шасси. На видео зафиксирован момент, когда охваченный огнем лайнер мчался по полосе.
Согласно данным WESH-TV, воздушное судно Cessna Citation Mustang совершило аварийную посадку в международном аэропорту во Флориде примерно в 12:45. В салоне самолета на тот момент пребывали два человека. Они не пострадали. Судя по кадрам, воспламенение произошло в задней части самолета, поэтому посадка совершалась без шасси.

После инцидента некоторые из запланированных рейсов пришлось перенести в другие аэропорты региона.



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