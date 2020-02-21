В Ленобласти 95-летний ветеран женился на 77-летней возлюбленной

21.02.2020, 15:58, Новости дня

В городе Волхов Ленинградской области 95-летний жених заключил брак со своей 77-летней возлюбленной, сообщил глава администрации Волховского муниципального района Алексей Брицун.

По его словам, новобрачные познакомились в местном Совете ветеранов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Свадебный ажиотаж в Волхове! Заключить брак в красивую дату 20.02.2020, которая по мнению астрологов и других специалистов, сулит счастье, пожелали 7 пар. Внимание! Самыми старшими молодоженами сегодня стали Яков Александрович и Капитолина Тарасовна. Ему — 95, ей — 77. Судьба их свела в Совете ветеранов. Он был её подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал её мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны. И ещё Капиталина Тарасовна призналась: «Не хочу больше ходить к нему в качестве любовницы!»Так что, какая бы красивая дата регистрации не стояла, важно ценить друг друга, беречь, заботиться, и тогда счастья точно не избежать. #любовь #круглосуточныйглава #любвивсевозрастыпокорны

Публикация от Брицун 24/7 (@britsunalexey) 20 Фев 2020 в 2:10 PST

«Он был ее подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал ее мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны», – написал Брицун в Instagram.

Капитолина Тарасовна объяснила свое желание официально зарегистрировать отношения тем, что больше не хочет ходить в качестве любовницы.

Для своего бракосочетания пара выбрала красивую дату 20.02.2020. Они стали самыми пожилыми женихом и невестой среди семи пар, заключивших брак в этот день.