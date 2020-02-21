Лукашенко пригрозил РФ переориентировать поставки продуктов на китайский рынок

21.02.2020, 15:58, Новости дня

Белорусские производители продуктов питания переориентируются на китайский рынок, если Россельхознадзор продолжит вводить ограничения в отношении них, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, – прим. ВЗГЛЯД) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко в ходе встречи в Минске с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова поделиться с Архангельской областью своим опытом по развитию сельского хозяйства. «Мы с вами находимся в зоне рискованного земледелия. Мы можем вам помочь и в племенном деле, и в выращивании овощных культур, оборудовании молочно-товарных ферм, тепличных комплексов», – сказал глава государства.

Он отметил, что именно благодаря развитию эффективного тепличного хозяйства Белоруссия может выращивать овощную продукцию, которая конкурентна в том числе и на рынке в России. «Хотя разница по ценам на природный газ у нас с вами почти в два раза, а по нефти на 50% у нас цены выше, чем в России. Даже в этой ситуации мы конкуренты на вашем рынке по огурцам, перцам, баклажанам, помидорам», – добавил Лукашенко.

В течение последних лет Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции отдельных белорусских производителей. Чаще всего под запретом оказывалась молочная и мясная продукция. В ведомстве поясняли, что продукты не соответствуют требованиям качества и безопасности.

В феврале руководитель главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского минсельхозпрода Алексей Богданов заявил, что отраслевым ведомствам Белоруссии и РФ в 2019 году удалось наладить взаимодействие, стороны прекратили «молочные» и «мясные» войны.



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