Московский судья получил 3,5 года колонии по делу о взятке от контр‑адмирала в отставке — «Медиазона»

21.02.2020, 15:57, Новости дня

Симоновский районный суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова и экс-адвоката Игоря Мосина к 3,5 и 2 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает «Медиазона».

Экс-судья обвинялся в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Адвоката Мосина судили по той же статье, несмотря на то, что ранее его обвиняли в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Потерпевший, контр-адмирал в отставке Игорь Донской, обратился к ФСБ, когда решил, что у него вымогают взятку для Арбитражного судьи, решавшего вопрос о взыскании с него 229 млн рублей. По словам судьи Корогодова, он действительно хотел получить деньги, однако не планировал передавать их своему коллеге. Мосин отметил, что потерпевший сам заговорил о взятке.