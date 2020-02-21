Мнение: Бои за Найраб. 20.02.2020

21.02.2020, 15:55, Разное

Боевики в Идлибе заявили о том, что начали совместно с турецкой армией наступать на Найраб.

Заявляют, что поселок частично занят, попутно уничтожено 3 танка, 1 БМП и 2 российских БПЛА.

Сирийцы заявляют, что поселок удерживают, а турки потеряли 3 танка и 1 БМП.

Турки для поддержки атаки применяли РСЗО, а атаку боевиков СНА поддерживали танки М-60.

ВКС РФ продолжают бомбардировки позиций боевиков, в том числе и в непосредственной близости от турецких войск. Сирийцы заявляют, что Россия недопускает турецкие самолеты в сирийское воздушное пространство.

Трансляция будет вот здесь https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)