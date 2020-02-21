19-летний игрок «Боруссии» (Дортмунд) признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

21.02.2020, 15:54, Новости дня

19-летний норвежский нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, об этом пишет официальный сайт УЕФА.

На награду также претендовали бразильский защитник «Атлетико» Ренан Лоди, нидерландский игрок «Аталанты» Ханс Хатебур и французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» (Дортмунд) и ПСЖ Холанд забил два гола и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Норвежец стал первым игроком, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две разные команды.

Холанд перешел в «Боруссию» (Дортмунд) из «РБ Зальцбург» в январе этого года. Нападающий отметился 11 голами и одним асситом в семи поединках за немецкую команду.