«Дни.ру» дарят фитнес-браслет INOI Band

21.02.2020, 15:51, Разное

Браслет следит за спортивными результатами владельца, показывает точное время, принимает звонки и уведомления мессенджеров, а также позволяет управлять фотосъемкой и музыкой.Благодаря японским сенсорам Kionix, INOI Band отслеживает режим и качество сна, напоминает о разминках и тренировках, считает шаги, потраченные калории и измеряет пульс.

Браслет синхронизируется с мобильным приложением на русском языке, где помимо индивидуальных результатов можно ознакомиться с рекомендациями в зависимости от выбранного режима активности. Кстати, INOI Band имеет степень защиты IP68, позволяет погружаться с браслетом на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Чтобы получить гаджет бесплатно достаточно выполнить два простых условия:

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Отметьте в комментариях разных друзей

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ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Фитнес-браслет �� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @inoiofficial ▪️Отметьте как можно больше друзей, знакомых в разных комментариях ⠀ Больше комментариев — больше шансов победить! �� Результаты смотрите 7 февраля в stories! #фитнес #фитнесбраслет #конкурс #розыгрыш

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Фев 2020 в 4:54 PST

Больше комментариев – больше шансов стать победителем!