ФК «Рубин» подтвердил перелом ноги у Тарасова

21.02.2020, 15:51, Новости дня

Футболисту Дмитрию Тарасову диагностировали закрытый перелом ноги, сообщили в казанском футбольном клубе «Рубин».

В больнице Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза».

«Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле», – сообщается на сайте ФК «Рубин».

Тарасов получил травму в пятницу во время тренировки на сборе в Турции. 

18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником до конца нынешнего сезона.

Ранее защитник ФК «Рубин» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России.



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