В Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

21.02.2020, 15:51, Новости дня

В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщил Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень начнет действовать с 13.00 субботы и до 13.00 понедельника из-за ветра, передает RT со ссылкой на данные прогностической карты Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в пятницу москвичей ожидает погода с переменной облачностью и без осадков, возможно обновление температурного рекорда 1976 года.