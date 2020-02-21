Handelsblatt — всё ради экологии — немецкий суд разрешил вырубить лес для строительства завода Tesla

21.02.2020, 15:47, Новости дня

Компания Tesla сможет продолжить вырубку крупного лесного массива недалеко от Берлина, чтобы освободить место для своего нового завода: такое решение вынес высший административный суд Бранденбурга, пишет Handelsblatt. Отмечается, что представители экологических организаций были разочарованы таким решением. Весь лес, чья площадь составляет 155 гектар, планируют свести к осени.



Reuters

Высший административный суд федеральной земли Бранденбург разрешил американской компании Tesla продолжить вырубку леса на месте своего будущего завода неподалёку от Берлина, пишет Handelsblatt. Организации «Зелёная лига Бранденбурга» и «Объединение по уходу за ландшафтом и защите видов Баварии» требовали остановить вырубку, отмечает издание.

Суд объяснил своё решение тем, что все касающиеся постройки завода судебные предписания были выполнены. Сообщается, что на первом этапе планируется до конца февраля вырубить 92 гектара крупного лесного массива близ коммуны Грюнхайде: общая площадь леса составляет 155 гектар. Оставшуюся его часть планируют свести по окончании сезона размножения. Ожидается, что производство начнётся в следующем году.

Правительство ФРГ восприняло решение суда с облегчением, отмечает Handelsblatt. По словам министра экономики Петера Альтмайера, постройка завода Tesla имеет «большое значение»: с его помощью Германия сумеет показать, что экология и экономика не являются взаимоисключающими понятиями.

Что касается «Зелёной лиги», то она выразила своё разочарование судебным решением. Адвокат Дир Тессмер отметил, что в организации надеялись на другой исход. Согласно информации издания, на новом заводе Tesla планирует выпускать около 500 тысяч электромобилей в год.

При этом представители компании отмечают, что в Tesla позаботятся об окружающей среде вблизи завода и во всём Бранденбурге. В частности, планируется высадить новый лес, который по площади в три раза будет превосходить сам завод. Кроме того, новый лесной массив будет не исключительно сосновым, как старый, а смешанным. На сайте компании также сообщается, что завод в Бранденбурге будет оснащён солнечными панелями.