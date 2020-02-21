Washington Monthly — американские республиканцы создают культ личности Трампа

21.02.2020, 15:47, Новости дня

У американских республиканцев возникает культ личности Трампа, который будет так же опасен, как и культ личности Сталина. Как пишет Washington Monthly, они навязали свои политические догмы, проверяя благонадёжность кандидатов на правительственные должности, как это делали в СССР, и это чревато серьёзными последствиями.


Reuters

США — это, конечно же, не Советский Союз, однако в мотивации и импульсивных действиях Дональда Трампа и его сторонников-республиканцев ощущается «тошнотворный привкус чего-то уже знакомого», пишет Washington Monthly. В США республиканцы при Трампе, а раньше — при Джордже Буше-младшем,  навязали свой собственный политический догматизм, проверяя благонадёжность кандидатов на правительственные должности.

«Некоторых сотрудников федеральных правоохранительных органов расспрашивали об их отношении к абортам, о том, как они голосовали, и о том, кто из судей Верховного суда им больше нравится. И всё это не имело никакого отношения к их работе. Членство в консервативном Обществе федералистов имело почти такое же принципиальное значение для получения работы в Министерстве юстиции в Вашингтоне, как членство в коммунистической партии в Москве», — пишет автор статьи.

По его убеждению, если советская власть создавала видимость законности процедур для суда над диссидентами в условиях крайне политизированной судебной системы, то американские власти после терактов 11 сентября устраивали «спектакли», приводя юридические обоснования, чтобы разрешить пытки, необоснованную слежку и тюремное заключение без постановления суда.

«У советских политиков и республиканцев одна и та же цель: обеспечить работу государственного аппарата. Республиканцы, особенно при Трампе, выполняют определенную задачу — политизировать федеральные суды, и Трамп глумится над их независимостью», — уверен автор издания.

Всё это, по его мнению, приведёт к тому, что у американских республиканцев образуется культ личности Трампа, который будет так же опасен, как и культ личности Сталина. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Цена на нефть опустилась до минимума за 13 месяцев

17.12 / В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ

09.02 / Уральские пельмени в гостях у Урганта

28.12 / Додон рассказал об отличительных чертах Путина

15.01 / Медведчук заявил, что на самолете из Омана летела семья его дочери

20.12 / «Зеленая альтернатива» проверила московские елочные базары

16.01 / СБУ сообщила, что военнослужащая Нацгвардии подозревается в сотрудничестве с МГБ ДНР

09.01 / Двигатель для ПАК ДА решили испытать на Ил-76

16.01 / Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера

28.01 / Стрелявшего в правоохранителей в Киеве боевика ДНР арестовали на два месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика