Гвинет Пэлтроу устроила звездную вечеринку, на которую все пришли без макияжа

21.02.2020, 15:46, Разное

Гвинет Пэлтроу — мастер превращать в звучные инфоповоды все, за что она берется. Так, вчера, устроив вечеринку своей компании Goop, она установила для приглашенных гостей «дресс-код», который невозможно было оставить без внимания. Гвинет предложила звездным друзьям бренда прибыть к себе в гости без макияжа. Среди поддержавших затею были Кейт Хадсон, Деми Мур с дочерью Румер, возлюбленная Киану Ривза Александра Грант, ювелир Дженнифер Мейер и многие другие.

Гвинет Пэлтроу и Кейт ХадсонДеми Мур с дочерью Румер УиллисДженнифер Мейер (справа)Александра Грант, Гвинет Пэлтроу и Деми Мур Гвинет Пэлтроу провела public talk о здоровом образе жизни, а вместе с тем представила свой новый косметический продукт Paltrow Goop — сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту и витамин С. На ужин гостям вечера были предложены антиоксидантные блюда, полезные для кожи и кишечника. Меню включало в себя салат из зелени с заправкой из эстрагона, стейк из лосося с капустой и другое. В промежутках между общением и ужином практикующая китайскую медицину Лора Эрлих предложила всем гостям попробовать лечение специальными ушными косточками для снятия стресса, бессонницы и тревоги. 

Гвинет Пэлтроу и Александра Грант

Сайт Гвинет Пэлтроу Goop, посвященнй здоровому образу жизни, активно обсуждают в Сети в связи с необычными товарами, выставленными там на продажу. Актриса предлагает своим поклонникам приобрести спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативное биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и другие нестандартные товары. А привлекать к ним внимание предпочитает приемами шокового маркетинга: например, поставив цену в 1000 долларов на обычную туалетную бумагу своего производства или выпустив свечи с заманчивым описанием «Они пахнут, как моя вагина». Последний товар общественность встретила с особенным ажиотажем. Свечи стоимостью 75 долларов были моментально раскуплены на сайте, а желающие узнать интимный запах Гвинет выстроились в очередь за дополнительной партией товара.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Как «донецкие дипломаты» разрушили пять сценариев «кровавого геноцида» украинского СНБО

16.02 / Врач назвал наиболее безопасные методы выведения избытка жидкости из организма

25.01 / Врачи назвали продукты для улучшения работы поджелудочной железы

04.02 / Генпрокуратура отказалась извиниться перед журналистом Голуновым за дело о наркотиках

21.01 / Хакеры провели мощнейшую в истории атаку на Сбербанк

20.12 / Toyota RAV4 получит новые настройки ESP после скандального «лосиного теста»

01.01 / К дебюту готовится новый флагманский внедорожник Volkswagen

07.12 / Сын Элизабет Херли пришел на вечеринку с копией своей мамы

21.02 / ВЦИОМ назвал наиболее желанные мужчинами подарки на 23 Февраля

30.01 / Дворецкий принцессы Дианы поделился трогательным письмом, которое она написала о сыновьях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика