Гвинет Пэлтроу устроила звездную вечеринку, на которую все пришли без макияжа

21.02.2020, 15:46, Разное

Гвинет Пэлтроу — мастер превращать в звучные инфоповоды все, за что она берется. Так, вчера, устроив вечеринку своей компании Goop, она установила для приглашенных гостей «дресс-код», который невозможно было оставить без внимания. Гвинет предложила звездным друзьям бренда прибыть к себе в гости без макияжа. Среди поддержавших затею были Кейт Хадсон, Деми Мур с дочерью Румер, возлюбленная Киану Ривза Александра Грант, ювелир Дженнифер Мейер и многие другие.

Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон Деми Мур с дочерью Румер Уиллис Дженнифер Мейер (справа) Александра Грант, Гвинет Пэлтроу и Деми Мур Гвинет Пэлтроу провела public talk о здоровом образе жизни, а вместе с тем представила свой новый косметический продукт Paltrow Goop — сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту и витамин С. На ужин гостям вечера были предложены антиоксидантные блюда, полезные для кожи и кишечника. Меню включало в себя салат из зелени с заправкой из эстрагона, стейк из лосося с капустой и другое. В промежутках между общением и ужином практикующая китайскую медицину Лора Эрлих предложила всем гостям попробовать лечение специальными ушными косточками для снятия стресса, бессонницы и тревоги.

Гвинет Пэлтроу и Александра Грант

Сайт Гвинет Пэлтроу Goop, посвященнй здоровому образу жизни, активно обсуждают в Сети в связи с необычными товарами, выставленными там на продажу. Актриса предлагает своим поклонникам приобрести спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативное биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и другие нестандартные товары. А привлекать к ним внимание предпочитает приемами шокового маркетинга: например, поставив цену в 1000 долларов на обычную туалетную бумагу своего производства или выпустив свечи с заманчивым описанием «Они пахнут, как моя вагина». Последний товар общественность встретила с особенным ажиотажем. Свечи стоимостью 75 долларов были моментально раскуплены на сайте, а желающие узнать интимный запах Гвинет выстроились в очередь за дополнительной партией товара.