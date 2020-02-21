Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

21.02.2020, 15:44, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом своей страны в РФ Владимиром Семашко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой в нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе – и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель, с [главой Роснефти Игорем] Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается – газ меньше 110 долларов. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену», – приводит слова Лукашенко БелТА.

«Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась», – добавил глава Белоруссии, призвав «работать в этом направлении».

«И это все ложится на тебя [Семашко], кто бы к тебе из министров ни приезжал», – сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что РФ как правопреемница Советского Союза могла бы поставлять в пострадавшие от ЧАЭС белорусские районы газ по более низкой цене.

Напомним, 14 февраля глава Газпрома Алексей Миллер и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко подписали протокол, определяющий порядок формирования цен на поставляемый в республику российский газ в 2020 году.



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