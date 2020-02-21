Посаженные на карантин граждане Китая сбежали от медиков в Москве

21.02.2020, 15:44, Новости дня

Более 20 граждан Китая были посажены на карантин в московской гостинице, но сбежали от медиков на экскурсию, сообщают СМИ.

Иностранцев остановили 20 февраля при входе на станцию метро «Новослободская». У них якобы были свидетельства, приписывающие находиться на карантине в гостинице, однако группа туристов решила нарушить режим и отправилась на экскурсию, передает РЕН ТВ.

На место вызвали полицейских и скорую помощь. Увидев машину врачей, китайцы убежали в экскурсионный автобус и уехали.

Гид-переводчик объяснила, что туристы запланировали поход в театр на Таганке.

В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Брянске вагон поезда отцепили и отправили в санитарный тупик, так как среди пассажиров выявили гражданку Китая с подозрением на коронавирус.

Позже у нее не подтвердили ни диагноз ОРВИ, ни коронавирус.



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