Суд вынес приговоры матери и отчиму мальчика, которого ставили на гречку

21.02.2020, 15:37, Новости дня

Омский районный суд в пятницу вынес приговору по делу об истязании восьмилетнего мальчика, которого мать и ее сожитель в наказание ставили на коленях на гречку.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области, они приговорены к 1,5 и 4,5 годам лишения свободы соответственно.

Обвинение просило суд назначить отчиму 5,5 лет колонии общего режима, а матери – 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 70 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Напомним, мальчик из Омска сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке. Сообщалось, что крупа вросла в раны ребенка. Мать мальчика заявила, что им «показался эффективным» такой способ воспитания детей.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. В январе мальчика отпустили жить к матери.