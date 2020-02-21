Саммиты по Сирии и Украине пока не согласованы

21.02.2020, 15:31, Новости дня

Возможность проведения саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию обсуждается, но конкретных согласований пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема такого саммита "неоднократно фигурировала", однако четких решений пока нет. По его словам, если все четыре лидера посчитают это необходимым, то встреча не исключена.

Как передает РИА Новости, также Песков сообщил, что точной даты проведения нормандского саммита в Берлине пока нет. По его словам, до этой встречи надо еще понять, как и в каком объеме реализованы договоренности парижского саммита.

Саммит в Париже прошел с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошел 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике было подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате. Также предусмотрено разведение сил на трех новых участках, открытие новых пунктов пропуска и обмен удерживаемыми лицами.

Ранее в МИД РФ заявили, что из-за действий Киева проведение саммита находится под угрозой.