Наместников может покинуть «Оттаву». В НХЛ его ждут четыре клуба

21.02.2020, 15:31, Новости дня

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" Владислав Наместников еще до старта плей-офф Кубка Стэнли может сменить команду. Источники в клубе сообщают, что россиянина могут обменять, но пока неясно, где окажется форвард.

Соглашение нашего игрока с "сенаторами" рассчитано до конца нынешнего сезона и согласно ему Наместников получает зарплату 4 млн долларов в год. В середине лета россиянин станет неограниченно свободным агентом, если не заключит новый контракт.

Инсайдеры сообщают, что нашим хоккеистом интересуются четыре клуба НХЛ: канадские "Торонто Мейпл Ливз" и "Виннипег Джетс", американские "Колорадо Эвеланш" и "Коламбус Блю Джакетс". При этом "Эвеланш" рассматривают Наместникова только в качестве запасного варианта, если "лавинам" не удастся выменять Криса Крайдера из "Нью-Йорк Рейнджерс".



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