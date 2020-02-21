Названы лучшие приложения для смартфонов, помогающие экономить

21.02.2020, 15:30, Разное

Эксперты рассказали о лучших приложениях для смартфонов, помогающих экономить на ежедневных расходах. За счет указанных в перечне программ будет проще отказаться от лишних трат.

Приложение “Бюджет: отчет расходов” доступно на бесплатной основе. Пользователи имеют возможность настраивать кошельки, сервис в состоянии предоставлять понятные отчеты. Порадует отсутствие рекламы при наличии темной темы. Минусы в том, что без платной версии установка пароля недоступна, никак не отображаются и перерасходы.

Еще одна бесплатная программа — CoinKeeper 2. Интерфейс здесь простой и удобный, все графики отображаются понятно, также специальный цвет предусмотрен для перерасходов. Однако отрицательным моментом эксперты называют излишек рекламы. MoneyViz 3 уже в бесплатной версии предложит максимальный функционал, все данные легко подстраивать под себя. В то же время не порадуют навигация и слишком навязчивое оформление.

“Дзен-мани” обеспечивает синхронизацию с банками, предоставляя доступ к списку магазинов. Правда, пробная версия открывается без разрешения пользователя. Обратить внимание можно также на таблицу в Excel.