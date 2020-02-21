Названы лучшие приложения для смартфонов, помогающие экономить

21.02.2020, 15:30, Разное

Эксперты рассказали о лучших приложениях для смартфонов, помогающих экономить на ежедневных расходах. За счет указанных в перечне программ будет проще отказаться от лишних трат.
Приложение “Бюджет: отчет расходов” доступно на бесплатной основе. Пользователи имеют возможность настраивать кошельки, сервис в состоянии предоставлять понятные отчеты. Порадует отсутствие рекламы при наличии темной темы. Минусы в том, что без платной версии установка пароля недоступна, никак не отображаются и перерасходы.

Еще одна бесплатная программа — CoinKeeper 2. Интерфейс здесь простой и удобный, все графики отображаются понятно, также специальный цвет предусмотрен для перерасходов. Однако отрицательным моментом эксперты называют излишек рекламы. MoneyViz 3 уже в бесплатной версии предложит максимальный функционал, все данные легко подстраивать под себя. В то же время не порадуют навигация и слишком навязчивое оформление.

“Дзен-мани” обеспечивает синхронизацию с банками, предоставляя доступ к списку магазинов. Правда, пробная версия открывается без разрешения пользователя. Обратить внимание можно также на таблицу в Excel.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Наука: Резкое снижение веса кардинально меняет личную жизнь

30.01 / В РФ представили премиальную версию «умных» смарт-часов Huawei Watch GT 2

16.02 / Психологи посоветовали, как перестать заедать стресс и похудеть

28.12 / Адвокат Тимур Маршани: «Борьбы за наследство Галины Волчек быть не должно»

30.12 / Мнение: Главные угрозы для России, готовность к провокациям и безаварийный год Роскосмоса

12.02 / Кардиолог указал на различия в признаках сердечного приступа у мужчин и женщин

05.12 / «Девочки, на помощь!»: Рита Дакота угодила в серьезную передрягу

04.12 / Мнение: О способности СССР победить в Великой Отечественной войне в одиночку

05.12 / Аспирин назвали эффективным средством против рака

07.01 / Мнение: «Жека, уходи»: именитое издание продолжает плодить фейки работника-бракодела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика