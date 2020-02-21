Украинский футбольный клуб наказан запретом на трансферы из-за долгов

21.02.2020, 15:30, Новости дня

Украинский футбольный клуб «Александрия» наказан запретом на трансферную деятельность из-за долгов, об этом сообщили в ФИФА в ответ на информационный запрос ресурса Sport Arena.

«Александрия» должна хорватскому экс-футболисту Йосипу Барашичу $233 тысячи.

Впервые решение по этому делу было вынесено 27 мая 2014 года. Клуб не выплатил долг и в сентябре 2019 года Дисциплинарный комитет ФИФА начислил клубу штраф и дал 30 дней на погашение задолженности.

Клуб не исполнил решение и с 23 января 2020 года был наказан запретом на трансферную деятельность.

Для снятия трансферного бана «Александрии» достаточно погасить задолженность перед бывшим футболистом.

Барашич выступал за украинскую команду с января по июль 2012 года и провел за «Александрию» пять матчей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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