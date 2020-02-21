В Испании по запросу США задержана переводчица из России

21.02.2020, 15:30, Новости дня

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по американскому запросу, сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Он рассказал RT, что в комитет обратилась мать задержанной.

По информации Ионова, 10 февраля женщина отправилась в командировку в Испанию и была задержана 14 февраля на обратном пути в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Ее обвинили в передаче биометрии третьим лицам. Выяснилось, что гражданка РФ находится в международном розыске по запросу США.

Красиловой грозит экстрадиция в Соединенные Штаты и наказание вплоть до пожизненного. В настоящее время она находится в СИЗО.

Мать россиянки сообщила, что та работала клерком в посольстве США: снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После его закрытия устроилась во Всероссийский центр карантина растений.

Отметим, что это не первый случай задержания российских граждан в Испании по запросу Соединенных Штатов. 13 января 2017 года по запросу ФБР в Испании задержали российского программиста Станислава Лисова. Его заподозрили в разработке банковского вируса, который причинил ущерб на 5 млн долларов. В феврале 2018 года россиянина экстрадировали из Испании в США, а в ноябре 2019 года Лисова приговорили к четырем годам заключения.



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