Картина 12-летнего школьника из Подмосковья отправилась в космос

21.02.2020, 15:30, Разное

Картина, нарисованная 12-летним школьником из Подмосковья, отправилась в космос. Произведение подростка из города Зарайск получило название “Полет к звездам”.
Не так давно губернатор региона Андрей Воробьев с рабочей поездкой посетил Серебряные Пруды. Именно там он встретился со школьником, а то передал ему нарисованную работу. Глава региона пообещал непременно направить картину космонавтам. В итоге ее действительно доставили на МКС. Более того, для мальчика наладили связь с возглавляющим экипаж космической станции Олегом Скрипочкой.

Увидев “Полет к звездам” на борту МКС, школьник испытал радость, о чем рассказал космонавту. Мальчик успел поинтересоваться у него, как тот переносит разлуку со своими детьми в ходе пребывания вдали от дома, а также каким образом проводит свое время. Интересовало юного художника, возможно ли возвести станцию на поверхности Луны. Подросток благодарен губернатору за то, что он помогает в реализации даже таких нестандартных желаний, как его.



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