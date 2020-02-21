Минпромторг РФ: повышение транспортного налога не коснется личных автомобилей

21.02.2020, 15:30, Новости дня

Новость о грядущем повышении ставок транспортного налога для автомобилей стандарта Евро-3 и ниже неслабо всколыхнула информационное поле. Глава Минпромторга Денис Мантуров лишний раз подчеркнул, что для «частников» ничего не изменится — реформа затрагивает только коммерческий транспорт.

«Данная инициатива не затронет частных владельцев легковых автомобилей. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — цитирует ТАСС главу министерства промышленности и торговли.

Цель повышения транспортного налога для машин с экоклассом Евро-3 и ниже заключается в том, чтобы убрать с российских дорог небезопасные «убитые» грузовики и автобусы. Очень часто такая техника не просто находится в состоянии автохлама, но и своим грязным выхлопом наносит вред экологии и здоровью россиян.

«Предлагаемая нами мера позволит повысить экономическую привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду», — поясняет Мантуров.

Напомним, что Минпромторг РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении старой коммерческой техники. По оценке ведомства, парк грузовиков и автобусов стандарта Евро-3 и ниже в РФ превышает 3 млн машин. Основные российские производители коммерческой техники — в их числе КАМАЗ, ГАЗ и группа «Соллерс» — вполне ожидаемо инициативу повышения налоговой ставки поддержали.

Новые ставки транспортного налога для старых грузовиков и автобусов могут быть введены уже в 2021 году.

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АвтоВести



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