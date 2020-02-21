«Открытые медиа»: ГБУ «Ритуал» уволил пожаловавшихся на начальство сотрудников кладбища

21.02.2020, 15:30, Новости дня

Руководство ГБУ «Ритуал» уволило или перевело рабочих Николо-Архангельского кладбища, которые жаловались на своего начальника. Об этом пишут «Открытые медиа». По словам источников издания, из более чем 30 человек, подписавших обращения, 18 землекопов отказались от своих претензий после общения с представителями службы безопасности учреждения, а еще пятеро были уволены.

Других сотрудников из числа недовольных перевели на удаленные от Москвы кладбища.

Как отмечает издание, на некоторых сотрудников начали накладывать взыскания, чтобы расторгнуть трудовой договор. Одна из причин для наказания — форма со старым логотипом — не ГБУ, а ГУП «Ритуал».

Сотрудники кладбища жаловались на Романа Молоткова — одного из героев расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. «Открытые медиа» пишут, что именно по распоряжению Молоткова сотрудники были вынуждены фальсифицировать отчетность о захоронениях и завышать стоимость ритуальных услуг, а деньги отдавать человеку, который не числится в штате, но называет себя администратором кладбища.

С каждого захоронения землекопы должны были приносить дополнительно минимум 30 тысяч рублей. Как отмечает издание, всего на Николо-Архангельском кладбище около 80 захоронений в день.

Жалобу сотрудники писали на имя главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка. В декаре 2019 года они получили ответ, что по итогам проверки «указанные нарушения не подтвердились». А после публикации текста «Открытых медиа» в «Ритуале» заявили, что коллективная жалоба «была написана под давлением и с целью дискредитировать начальство».



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