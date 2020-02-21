Среди задержанных в Новых Санжарах были неместные, в том числе не из Полтавской области. Полиция проверяет, с какой целью они туда приехали

21.02.2020, 15:30, Новости дня

Среди задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах были неместные граждане, в том числе не из Полтавской области. Полиция проверяет, с какой целью они приехали в этот населенный пункт, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» начальник отдела коммуникаций полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

«После того как прибывшая из Китая делегация наших соотечественников заехала на место дислокации, где они пробудут 14 дней, санаторий был взят под круглосуточную охрану сотрудниками полиции и Нацгвардии. По периметру стоит надежная охрана в два кольца. Сейчас в Новых Санжарах абсолютная тишина, обычный рабочий день. Никаких противоправных действий не происходит. Более того, сегодня мы были приятно удивлены тем, что часть жителей Новых Санжар начали приезжать к воротам санатория, привозить продукты питания, напитки и сладости для прибывших из Китая. Также выражали свою солидарность и говорили слова поддержки. То есть они показали другое, не такое, как вчера, отношение к эвакуированным из Уханя. Это была демонстрация уважения, взаимопонимания, толерантности и поддержки», – подчеркнул Сулаев.

Он отметил, что 23 из 24 задержанных полиция отпустила.

«Вчера участников протеста доставляли в райотдел в два этапа. Сначала произошел конфликт, когда полицейские попросили разблокировать проезжую часть. Правоохранителей изначально проинструктировали и настроили исключительно на мирное развитие событий – никакого применения силы не допускалось. Полицейские даже не брали с собой щиты. Не у всех были и резиновые дубинки. Но группа радикально настроенных людей отреагировала довольно агрессивно и вступила в перепалку с полицейскими. Только после этого правоохранителям пришлось принимать соответствующие меры. Самых агрессивных доставили в полицию – всего 24 человека. Было установлено их место проживания. На период досудебного расследования 23 из них отпустили. Вторая волна задержаний была уже вечером, когда колонна начала свое движение. Опять-таки группа агрессивно настроенных людей начала кидать камни в наших граждан в автобусах. Были разбиты окна. Также разбили стекло и в патрульной машине. Причем бросали довольно большие камни», – сказал собеседник.

По его словам, одному из пострадавших полицейских пришлось наложить около 10 швов на голове.

«Девять полицейских получили телесные повреждения. Один из них находится в больнице с тяжелой травмой – ему камень прилетел в голову. Медики наложили ему около 10 швов. Еще четверо полицейских находятся на дневном стационаре. По данному факту открыты уголовные производства. Одно из них по статье о массовых беспорядках, еще одно – по статье об угрозе или насилию в отношении работника правоохранительных органов. Лицо, которое подозревается в совершении этого правонарушения, задержано на 72 часа. Идут следственные действия, активно собирается доказательная база. Лицам, которые, вероятно, причастны к беспорядкам, будут объявлены подозрения. Среди задержанных действительно были неместные. Даже люди не из Полтавской области. Мы проверяем, с какой целью они приехали в Новые Санжары», – резюмировал Сулаев.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная.