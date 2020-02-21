США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов

21.02.2020, 15:30, Новости дня

США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.

Потери оцениваются примерно в 715 млн долларов, пишет Military Times со ссылкой на отчет, передает РИА «Новости».

Свыше 4 тыс. единиц оружия, включая пулеметы, гранатометы, хранились в незащищенных контейнерах, часть из них заржавели и пришли в негодность.

Другая часть вооружений могла быть потеряна после атак боевиков, захватывавших арсеналы поддерживаемых США группировок.

За 2017-2018 годы Пентагон запросил 930 млн долларов для поддержки своих сторонников в Сирии, в 2020 году на это планируется потратить еще 173 млн долларов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в неприкрытом грабеже нефтяных месторождений, принадлежащих сирийскому народу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о захвате американцами нефтяных месторождений в Сирии.