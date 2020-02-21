Сергей Соседов высказался в ответ на критику Юрия Лозы

21.02.2020, 15:21, Разное

Музыкальный критик Сергей Соседов не смог промолчать и высказался в ответ на замечания со стороны Юрия Лозы. Знаменитость сказал, что его никак не задели, а тем более не оскорбили слова певца-композитора.

Сергей Соседов предложил Алле Борисовне оставить сцену и дать дорогу молодым талантливым исполнителям. На сторону Пугачевой встал Лоза, сказав, что тот не имеет никакого права указывать Примадонне отечественной эстрады, что делать, ведь сам «ничего из себя не представляет» и «ничего в жизни не добился».

Соседов достаточно спокойно отреагировал на такие слова, подметив, что все вправе высказывать свое мнение. Так как он критикует, так могут и его критиковать, и ничего плохого в этом нет. Странно было бы, если бы Лоза принял позицию Соседова, ведь корпоративную солидарность никто не отменял. Скандальный критик добавил, он ничем не может навредить певцу, ведь у него нет влиятельных покровителей, куда хуже – попасть в немилость к Алле Борисовне.

Сергей Соседов считает Лозу очень талантливым человеком. Он получил удовольствие от прочтения книги музыканта, где тот рассказывает, как создаются хиты. Между ними никогда ранее не было разногласий.