Минздрав: на лечение больных СМА требуется 239 миллионов рублей, таких денег нет

21.02.2020, 15:19, Разное

На покупку медикаментов для детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, в 2020 году требуется как минимум 239 млн рублей, но таких средств нет. Об этом пояснила глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, передает агентство РИА Новости.

«Денег вообще нет. Первоочередная потребность 239 миллионов», — пояснила она. По ее словам, средств не хватает даже тем детям, которые уже начали получать медикаменты в прошлом году. Прекращать это лечение нельзя. Байбарина отметила, что Минздрав пытался договориться с производителями о снижении цен и достиг определенных успехов, однако их стоимость по-прежнему остается высокой.

Заявления главы департамента Минздрава появились на фоне критики работы чиновников председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который напомнил, что по итогам 2019 года в бюджете остались непотраченными более триллиона рублей. Премьер назвал подобную сумму недопустимо большой. В свою очередь глава Счетной палаты связал это с неэффективной работой системы госуправления.

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Накануне профильный комитет Госдумы по охране здоровья отклонил внесенный на прошлой неделе законопроект депутатов ЛДПР об обеспечении лекарствами пациентов со спинальной мышечной атрофией за счет федерального бюджета. Формальная причина — отсутствие заключения правительства.

Парламентарии планируют повторно внести законопроект, который предполагает включение спинальной мышечной атрофии в федеральный перечень заболеваний, лечение которых финансируется за счет государства. Затраты на медикаменты для российских больных с СМА фонд «Семьи СМА» оценивает в 50 млрд рублей в год. Всего в РФ сейчас около 900 больных СМА.