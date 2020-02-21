Глава минздрава Украины сбежала из коронавирусного карантина через день

21.02.2020, 15:19, Новости дня

Глава украинского минздрава Зоряна Скалецкая, планировавшая две недели оставаться в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий «Новые Санжары» меньше, чем через сутки, об этом сообщил директор учреждения Александр Блинов.

Скалецкая покинула санаторий в 11.55 по местному времени, сказал Блинов, передает «Страна.ua».

Он пояснил, что министр поговорила с персоналом, после чего высказала намерение вернуться в санаторий и пообщаться с эвакуированными из Китая людьми, после чего пройти процедуру обсервации.

Блинов добавил, что санаторий предоставит Скалецкой отдельный домик для проживания, в котором будут все условия для продолжения министерской работы.

Напомним, Скалецкая заявила, что намерена провести в карантине все две недели. Она пояснила, что присутствие министра поможет успокоить население в Новых Санжарах.

В Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция задержала активистов, после чего расчистила путь силой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация украинцев из Уханя вызвала в этой стране эпидемию истерии и паники.