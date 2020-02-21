США и Талибан подпишут мирное соглашение 29 февраля

21.02.2020, 15:14, Новости дня

США и Талибан подпишут мирное соглашение 29 февраля в Катаре, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Мы готовимся к подписанию мирного соглашения 29 февраля, — говорится в заявлении Помпео. – Межафганские переговоры начнутся вскоре после этого».

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента США, подписанию мирного соглашение будет предшествовать семидневный период «сокращения насилия», который начнется в пятницу вечером.

Помпео выразил уверенность, что межафганские переговоры приведут к заключению постоянного соглашения о прекращении огня и «выработке дорожной карты для будущего Афганистана».

Талибан выступил с аналогичным сообщением.