США и Талибан подпишут мирное соглашение 29 февраля

21.02.2020, 15:14, Новости дня

США и Талибан подпишут мирное соглашение 29 февраля в Катаре, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Мы готовимся к подписанию мирного соглашения 29 февраля, — говорится в заявлении Помпео. – Межафганские переговоры начнутся вскоре после этого».

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента США, подписанию мирного соглашение будет предшествовать семидневный период «сокращения насилия», который начнется в пятницу вечером.

Помпео выразил уверенность, что межафганские переговоры приведут к заключению постоянного соглашения о прекращении огня и «выработке дорожной карты для будущего Афганистана».

Талибан выступил с аналогичным сообщением.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Огневую мощь «Арматы» сравнили с зарубежными аналогами

04.02 / Китайское антидопинговое агентство остановило работу из-за вируса

02.01 / Британия запросила заседание СБ ООН по Идлибу

03.01 / Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани

04.12 / Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

21.12 / Певица Наргиз сочла Россию неподходящим местом для детей

20.02 / Тодоренко засветила голые ноги и ягодицы на фото с сыном

12.02 / Возвращенные Россией украинские корабли решили выпустить в море

19.02 / Минюст: Барр не собирается уходить в отставку

15.12 / Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика