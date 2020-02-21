Фадеев вступился за дочь Алсу в скандале с покупкой голосов

21.02.2020, 15:12, Новости дня

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заступился за участницу проекта «Голос. Дети» на Первом канале Микеллу Абрамову после признания ее матери, певицы Алсу, в том, что она покупала голоса ради победы своей дочери на шоу.

«Это бедная девочка, эта бедная Алсу. Оставьте детей в покое», – приводит слова продюсера издание «Слово и дело».

Фадеев заявил, что его не заботят результаты финального голосования программы «Голос. Дети». При этом, по его словам, многочисленные обсуждения этого вопроса могут нанести большой удар по семье Алсу.

«Многочисленные осуждения расстраивают людей. Там семья, бабушки, дедушки, все переживают», – сказал продюсер.

Ранее Алсу призналась, что покупала голоса ради победы своей дочери в шоу «Голос.Дети». По мнению певицы, во всем виновата несовершенная система голосования за участников шоу, по которой один человек имел право отдать свой голос 20 раз. Алсу указала, что лишь воспользовалась правилами в свою пользу, призывая друзей, знакомых и поклонников поддержать Микеллу.

Напомним, в 2019 году, когда дочь певицы Микелла Абрамова одержала победу на шоу «Голос. Дети», аналитики обнаружили аномалии при голосовании. Выяснилось, что зрительское голосование в финале шоу было сфальсифицировано. После разбирательств Первый канал объявил победителями всех финалистов сезона.