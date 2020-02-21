В ЦОДД поддержали конфискацию автомобилей за нарушения ПДД

21.02.2020, 15:06, Новости дня

Идея серьезного ужесточения наказаний за нарушения ПДД обсуждается уже не первый месяц, и свою позицию по этому поводу высказал один из руководителей столичного Центра организации дорожного движения. Вкратце — только штрафные баллы, конфискация и аресты спасут российские дороги.

О необходимости радикальной реформы системы наказаний водителей на форуме в «Интерфаксе» сообщил заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов. По его словам, мера наказания должна являться неким психологическим и финансовым барьером для нарушителя, а в Москве имеется контингент, которому нынешние штрафы вполне по карману, и они ездят «как хотят».

«Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили, сажать нарушителя в места, не столь отдаленные — у нас всегда будет проблема с тем, что будут нарушать. Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно», — цитирует агентство заявление Чернова.

Между тем, другой участник форума директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заметил, что беспорядок на дорогах во многом является следствием увеличения числа камер, отсутствия знаков и разметки. По его данным, на столичном МКАДе в 2018 году 93% камер были установлены не по ГОСТу.

«Люди, занимающиеся организацией дорожного движения в нарушение законодательства, должны нести больше ответственности. Нельзя перекладывать на автовладельцев все те риски, которые в данном случае хотят внести в Кодекс административных правонарушений», — сообщил Канаев.

Один из проектов реформы КоАП, разработанный Минюстом, предусматривает радикальное увеличение штрафов, в том числе и за нарушение скоростного режима: скажем, штраф за превышение на 20-40 км/ч предлагается поднять с нынешних 500 до 3 000 рублей. Новый Кодекс об административных правонарушениях, проект которого сейчас обсуждается, должен вступить в действие 1 января 2021 года.

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