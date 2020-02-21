Песков не слышал заявлений об «изоляции китайцев»

21.02.2020, 15:06, Новости дня

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он не слышал заявлений об "изоляции китайцев" ради обеспечения защиты от коронавируса.

"Мы дорожим нашими отношениями с Китайской народной республикой. Все действия согласовываются с китайцами, китайское руководство ставится в известность по дипломатическим каналам", — сообщил представитель Кремля.

Он отметил, что РФ солидарна с Китаем в этот нелегкий для него момент и неоднократно предлагала самую разную помощь.

"Поэтому, конечно, не может идти и речи о том, чтобы предпринимались какие-то действия дискриминационного характера", — указал Песков, передает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что задача оградить россиян от проникновения коронавируса остается. За подробностями о принимаемых в Москве мерах он посоветовал журналистам обратиться в мэрию столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях недопущения распространения вируса всем прибывшим из Китая будет выдавать постановление о двухнедельной изоляции. Для отслеживания соблюдения режима власти, в частности, задействовали автоматизированные системы распознавания лиц и другие технические меры. Кроме того, в местах массового скопления людей будет усиленно проводиться дезинфекция.

 



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