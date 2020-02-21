Квят стал четвертым в третий день тест в Барселоне

21.02.2020, 15:06, Новости дня

В испанской Барселоне продолжается серия тренировочных заездов по автогонкам в классе "Формула-1". Проходит третий день тестов. В утренней части первый результат продемонстрировал пилот Mercedes Валттери Боттас.

Финн преодолел 65 кругов, а лучший из них он проехал за 1 минуту 15,732 секунды. Второе место занял француз из Renault Эстебан Окон (+1.370), третье время – у Лэнса Стролла из Racing Point (+1,606).

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).



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