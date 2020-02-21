Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

21.02.2020, 15:05, Новости дня

Украина не может объявить войну России, поскольку она является ядерной державой, сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, – мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству», – сказал он в эфире интернет-канала «Исландия».

По его словам, он настаивал на введении военного положения еще в 2014 году, но его никто не поддержал. По его мнению, его прошение игнорировали из-за того, что могли сорваться выборы.

«Потому что считали, что когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом», – подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Также он добавил, что в дальнейшем этот вопрос не поднимался, поскольку военное положение стало бы поводом для прекращения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев зовет Москву на войну в Донбассе.



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